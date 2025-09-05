2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm 05/09/2025 16:41

Ngày 5-9, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi 15-18 tuổi hẹn nhau sử dụng các loại hung khí để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, tối 3-9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và công tác tuần tra ban đêm, Công an xã Đồng Lê nắm được thông tin một nhóm thanh thiếu niên ở xã này cùng một nhóm thanh thiếu niên ở xã Tuyên Phú có biểu hiện khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội, hẹn nhau sử dụng các loại hung khí để đánh nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi kịp thời ngăn chặn, lực lượng công an đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên để giáo dục, răn đe. Ảnh: CTV

Nắm bắt được sự việc, Công an xã Đồng Lê đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Tuyên Phú đã tổ chức mật phục, tuần tra trên tuyến đường mà các nhóm thanh thiếu niên này có thể di chuyển.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên ở xã Tuyên Phú tại gần Trường THCS Sơn Hóa đang chuẩn bị hung khí, điều khiển xe gắn máy để đi giải quyết mâu thuẫn.

Đồng thời, lực lượng công an cũng phát hiện nhóm thanh thiếu niên ở xã Đồng Lê tại một quán nước trên địa bàn xã này cũng đang chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Lực lượng công an sau đó đã triệu tập các thanh thiếu niên để răn đe, giáo dục và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hai nhóm thanh thiếu niên này khai báo là do mâu thuẫn cá nhân nên lên mạng xã hội huy động bạn bè thành từng nhóm và thách thức nhau để giải quyết mâu thuẫn.