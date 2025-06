Bình Dương: Bắt thêm 6 người mua và sử dụng hóa đơn khống 27/06/2025 10:21

Ngày 27-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với 6 người để điều tra về tội trốn thuế.

Sáu người bị khởi tố gồm: Nguyễn Trúc Hương; Hồ Nhịt Giểng; Phùng Thị Vĩnh; Nguyễn Viết Duyến; Nguyễn Văn Hùng; Trần Thị Diệu Hiền.

Hương (trái) và Vĩnh (phải) là hai trong 6 người bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Những người này bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định 6 người trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, đến nay vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Dương Thanh Thủy thành lập 18 'công ty ma' để để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) cho các công ty khác có nhu cầu.

Như PLO đã đưa tin, trước đó vào tháng 5-2024 Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, HKTT TP Thuận An, Bình Dương), để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo cơ quan điều tra, Thủy đã sử dụng CCCD mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký thành lập 18 công ty.

Mục đích của Thủy là sử dụng những công ty này để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) cho các công ty khác có nhu cầu.

Đến nay, Thủy đã sử dụng các công ty bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai. Từ đó, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.