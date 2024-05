1 phụ nữ ở Bình Dương lập 18 công ty để bán hóa đơn khống 10/05/2024 18:43

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, HKTT TP Thuận An, Bình Dương), để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bị can Dương Thanh Thủy. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Thủy đã sử dụng CCCD mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký thành lập 18 công ty.

Mục đích của Thủy là sử dụng những công ty này để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) cho các công ty khác có nhu cầu.

Đến nay, Thủy đã sử dụng các công ty bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai. Từ đó, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy thì đến Cơ quan An ninh điều tra, địa chỉ: Số 681 CMT8 (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết vụ việc.