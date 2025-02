Bình Dương: Thêm hai người bị khởi tố vì mua hóa đơn khống 11/02/2025 16:06

Ngày 11-2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Hai người bị khởi tố gồm: Bùi Quang Minh (43 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Uyên (47 tuổi). Cả hai đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bùi Quang Minh bị khởi tố.

Hai người này liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện.

Theo cơ quan công an, năm 2022, Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (là người thành lập công ty “ma” để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa cho công ty mình. Đồng thời, Minh cũng bán lại cho nhiều người khác ở Bình Dương và TP HCM để thu lợi bất chính.

Nguyễn Thị Kim Uyên bị khởi tố.

Còn Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.

Với thủ đoạn như trên, Minh và Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Được biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.