Loạt doanh nghiệp mua bán hóa đơn khống hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng 01/09/2024 10:14

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 38 bị can trong vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

CQĐT xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, bị can Nguyễn Đăng Thuyết (tổng giám đốc Công ty Thành An) thành lập Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi. Thuyết chỉ đạo kế toán các công ty là Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương mua 19.167 hóa đơn khống (mặt hàng là danh mục vật tư y tế) của 110 công ty, hộ kinh doanh.

Tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 3.689 tỉ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỉ đồng. Tổng số tiền hàng sau thuế là hơn 3.765 tỉ đồng, tổng chi phí mua hóa đơn là hơn 257 tỉ đồng. Các bị can có hành vi sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế khiến nhà nước thất thoát hơn 743 tỉ đồng tiền thuế.

Bị can Nguyễn Thị Hòa và bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Bị can Nguyễn Thị Hòa có nhiệm vụ lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm để báo cáo ông Thuyết duyệt; quản lý chữ ký số (Token) để làm báo cáo thuế và xuất hóa đơn điện tử. Bà Hòa cũng là người thực hiện việc mua hóa đơn khống của các công ty, hộ kinh doanh cá thể.

Theo kết quả điều tra, mức phí mua hóa đơn tùy từng thời điểm từ 3,5% - 4%/số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế (với hộ kinh doanh cá thể) và từ 7%-14,5%/số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế (với các công ty, theo loại hóa đơn không chịu thuế, VAT 5%-10%).

Căn cứ tỉ lệ chi phí đã được duyệt, Hòa và Hương trực tiếp liên hệ, thỏa thuận về mức chi phí và phương thức mua bán hóa đơn khống với 7 bị can đầu mối là giám đốc, chủ doanh nghiệp như Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát), Ngô Thị Thu Giang (chủ cửa hàng thiết bị y tế Phú Thái), Nguyễn Thị Hằng (giám đốc Công ty Phúc Khánh), Phạm Thị Thu Hà (chủ cửa hàng Hà Phương)…

Hàng tháng, căn cứ vào doanh thu của tháng trước, Hương lập bảng kê các đơn hàng để gửi cho 7 bị can trên để xuất hóa đơn khống, đồng thời thành lập thêm các công ty, hộ kinh doanh và nhờ người thân, người nhà đứng tên để bán được nhiều hóa đơn.

Trong số 7 bị can trên, 4 bị can đầu mối gồm Phạm Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Thu Hà, Ngô Thị Thu Giang và Nguyễn Thị Hằng còn liên hệ với các bị can khác có nhu cầu bán hóa đơn để “hưởng lợi trung gian”. Tại mỗi khâu trung gian, các bị can giữ lại chi phí 0,5%-3% để hưởng lợi.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã ghi lời khai các cá nhân có liên quan đến 109 công ty, hộ kinh doanh. Có công ty đến nay không xác định được chủ sở hữu, đại diện pháp luật. Có 3 công ty, hộ kinh doanh đã dừng kinh doanh, không có tài liệu để xác định người thành lập, điều hành…

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Mai Hương xác nhận cùng Nguyễn Thị Hòa liên hệ với các đầu mối bán hóa đơn, lập các kế hoạch chi, thanh quyết toán cho các đầu mối và tự “cắt lại” chi phí hơn 30,7 tỉ đồng. Trong đó, Hương và Hòa mỗi người hưởng lợi hơn 15,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận đã lập và trực tiếp điều hành 7 công ty, hộ kinh doanh xuất bán 1.617 hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An, hưởng lợi hơn 5,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, Như còn thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỉ đồng. Còn Phùng Xuân Thục hưởng lợi hơn 28,8 tỉ đồng; Nguyễn Văn Lương, giám đốc Công ty Phú Đa hưởng lợi hơn 19,4 tỉ đồng…

Tổng cộng số tiền các bị can đã hưởng lợi từ hành vi mua bán hóa đơn là hơn 200 tỉ đồng.