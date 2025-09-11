Tàu cá của ngư dân Quảng Trị bốc cháy ngùn ngụt ở khu neo đậu 11/09/2025 15:00

(PLO)- Khi đang neo tại bến đậu, một tàu cá của ngư dân ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Vào khoảng 12 giờ, ngày 11-9, tại bến đậu tàu thuyền Hà Thôn trên sông Nhật Lệ, thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị xảy ra một vụ cháy tàu cá.

Tàu cá của ngư dân Quảng Trị﻿ bốc cháy ngùn ngụt ở khu neo đậu vào trưa ngày 11-9. Ảnh: CTV

Video lực lượng chức năng cùng người dân dập tắt đám cháy.

Tàu cá bị cháy có số hiệu QB-91866TS của ngư dân Hoàng Canh (33 tuổi, ngụ thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Ngay khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tàu, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Quảng Bình cùng người dân khẩn trương dập lửa.

Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn trước đó cũng đã thiêu rụi nhiều máy móc, ngư cụ trên tàu cá (chưa ước tính số tiền thiệt hại).

Nguyên nhân vụ cháy tàu đang được cơ quan chức năng làm rõ.