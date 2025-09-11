3 án chung thân vụ '1 cú đấm trong quán karaoke ở Đà Nẵng' 11/09/2025 17:10

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự...

Ngày 11-9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Đây là 26 bị cáo có liên quan đến vụ hỗn chiến gây rúng động dư luận xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) vào tháng 5-2025, bắt nguồn từ xích mích trong quán karaoke khiến một người tử vong.

Toàn cảnh phiên xét xử 26 bị cáo. Ảnh: M.T

Theo cáo trạng, tối 6-5-2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) đến quán karaoke New Phương Đông (TP Đà Nẵng) chơi cùng nhóm bạn.

Tại đây, nhóm của Tươi mâu thuẫn với nhóm của Lê Minh Long (sinh năm 2000, trú Đà Nẵng). Sau đó, Long đấm vào mặt của Tươi và được mọi người can ngăn. Do bực tức vì bị đấm, Tươi nhắn tin hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết.

Tối 7-5, Tươi cùng 11 bị cáo khác mang theo nhiều loại hung khí như đao, mác, roi điện di chuyển đến điểm đã hẹn. Còn Long cùng 12 bị cáo khác cũng mang theo dao, kiếm tự chế, bom xăng đến để đánh nhau.

Khi đến một ngôi nhà trên đường Nguyễn Tất Thành thì Long hét lớn để nhóm ném bom xăng về đối thủ. Nhóm của Tươi cũng lao xuống đánh nhau, đuổi chém.

Thấy nhóm của Tươi đông quân hơn nên nhóm của Long bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Phan Thành Đạt và Lê Minh Long chạy vào một con kiệt đường Hà Khê thì bị nhóm của Tươi đuổi kịp.

Tươi cùng đồng bọn đã chém nhiều nhát vào người Đạt, khiến Đạt nằm gục xuống và tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm bắt giữ nhiều người khi đang lẩn trốn ở TP Huế và Tươi bị bắt khi đang trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.T

Trong 26 bị cáo, bị cáo Lý Huy dù không tham gia đánh nhau nhưng biết nhóm của Tươi tụ tập, mang theo hung khí đưa đi đánh nhau. Huy cũng biết nhóm Tươi chém Đạt tử vong nhưng không tố giác tội phạm. Đồng thời, qua khám xét, cơ quan công an phát hiện Phạm Bá Quốc Khánh có tàng trữ trái phép chất ma tuý.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng con người, gây mất an ninh trật tự.

Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát mà các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công quyết liệt khiến bị hại tử vong nên cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tòa đã tuyên phạt Lê Vũ Hoàng Tươi, Trà Minh Nhật, Trần Minh Trí mức án chung thân; các bị cáo khác nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất 11 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Phạm Bá Quốc Khánh ngoài tội “Giết người” còn bị tuyên thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Minh Long nhận mức án 4 năm tù; các bị cáo khác lãnh nhiều mức án khác nhau, thấp nhất 18 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, trong đó Lý Huy phạm tội “Không tố giác tội phạm”.