5 người nước ngoài thoát án tử hình vì được áp dụng luật mới 18/09/2025 19:08

(PLO)- Khi đang vận chuyển gần 100kg ma túy đến địa phận tỉnh Quảng Trị để lấy tiền công, 5 người Lào đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử trực tuyến đối với năm bị cáo người Lào về tội vận chuyển 100kg ma túy trái phép.

Đây là vụ án hình sự áp dụng quy định bãi bỏ tám tội danh có mức hình phạt tử hình theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Phiên xét xử trực tuyến năm bị cáo người Lào trong vụ vận chuyển 100kg ma túy. Ảnh: CTV

Các bị cáo gồm: Tik Xayasane (52 tuổi), Lembi Kingvannouvong (35 tuổi), Sisamout Sisomboun (29 tuổi), Sengphet Keosevan (29 tuổi) và Sengphet Keonouvong (39 tuổi), tất cả đều quốc tịch Lào.

Theo cáo trạng, từ ngày 27-3-2024 đến ngày 30-3-2024, năm bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy loại methamphetamine từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) về xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để nhận tiền công.

Trong đó, Sengphet Keosevan là người biết tiếng Việt, trực tiếp tiếp nhận xe ô tô bên trong có ma túy, cùng với Tik Xayasane là người biết tiếng Việt làm người phiên dịch, phục vụ ăn ở trên đường đi. Sengphet Keosevan còn là người trực tiếp đi cùng Sengphet Keonouvong tìm người nhận ma túy ở Lao Bảo, trong khi đó Lembi Kingvannouvong và Sisamout Sisomboun là lái xe.

Đến ngày 30-3-2024, khi đến Km73 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ gần 100kg ma túy (loại Methamphetamine), một xe ô tô Toyota Hiace BKS nước ngoài, nhiều túi xách, vali, điện thoại di động, hộ chiếu, ngoại tệ, tiền mặt…

HĐXX cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra, Tik Xayasane, Sisamout, Lembi và Keosevan khai nhận, ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, còn nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho Ven Photilard để lấy tiền công. Ngoài ra, Keonouvong khai một lần đi cùng Lembi và Keosevan để cùng vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông qua phiên dịch, các bị cáo xin được HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội... Do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt năm bị cáo với mức án chung thân.