CSGT ở TP.HCM dò tìm, nhặt từng đinh sắt trong đêm 15/12/2025 21:01

(PLO)- Số lượng đinh sắt rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, do vậy lực lượng CSGT cùng các tình nguyện viên đã khẩn trương thu gom.

Đến 20 giờ 30 ngày 15-12, tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã cùng các tình nguyện viên thu gom số lượng lớn đinh sắt rơi vãi trên đường để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Số lượng lớn đinh sắt rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Hoài Nận, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, cho biết nhận được tin báo của người dân về việc tại nút giao giữa đường Mỹ Phước-Tân Vạn và đường Lê Thị Trung (phường An Phú, TP.HCM) có người đánh rơi số lượng lớn đinh sắt xuống đường gây nguy hiểm cho người dân.

Ngay lập tức, một tổ tuần tra đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông để người dân không đi vào nơi có đinh sắt.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông và cùng các tình nguyện viên thu gom đinh sắt trong đêm.

Sau đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các tình nguyện viên (có xe hút đinh) để thu gom số đinh sắt rơi trên đường.

Cũng theo Trung tá Nận, các túi đinh có thể do người dân làm rơi rồi văng rải rác nhiều nơi trên đường.

Toàn bộ số đinh sắt rơi vãi trên đường đã được thu gom để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

“Tổ tuần tra đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông nên may mắn chưa có trường hợp phương tiện nào bị trúng cán đinh. Hiện, số đinh sắt đã được chúng tôi cùng các tình nguyện viên dò tìm rất kỹ và thu gom hết” - Trung tá Nận cho biết.