Đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì bị bắt giữ 04/01/2026 16:03

(PLO)- Nghĩa bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy bị Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện, bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh.

Ngày 4-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết trong quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một nghi can bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy khi người này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) phát hiện một người đàn ông làm thủ tục nhập cảnh có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng bị công an truy nã.

Lê Phú Nghĩa bị Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPTN

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định người này là Lê Phú Nghĩa (24 tuổi, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Nghĩa là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phú Nghĩa. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức lấy lời khai ban đầu và phối hợp với các đơn vị liên quan để bàn giao đối tượng cho cơ quan công an xử lý theo quy định.