Nhặt được ví tiền, 4 bạn trẻ nhờ đồn biên phòng trả lại người mất 21/09/2025 11:08

(PLO)- Nhặt được ví tiền, bốn thanh thiếu niên ở Quảng Trị đã đến Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 21-9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khi tiếp nhận một ví tiền do 4 thanh thiếu niên nhặt được, đơn vị đã xác minh và trao trả cho người đánh rơi.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 20-9, bốn thanh thiếu niên là Nguyễn Minh Phương (17 tuổi), Trần Đức Việt (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Huân (15 tuổi) và Ngô Minh Trí (15 tuổi), đều ngụ tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều tiền mặt cùng các giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhặt được ví tiền, bốn em đã đến nhờ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tìm người đánh rơi để trả lại. Ảnh: BĐBP

Qua xác minh, người đánh rơi ví tiền là ông Nguyễn Đức Thuận (41 tuổi, ngụ phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị).

Tại Đồn biên phòng Nhật Lệ, bốn thanh thiếu niên đã trao trả lại ví cho anh Thuận, bên trong ví có 6.530.000 đồng tiền mặt, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ cá nhân khác.

Hành động trung thực, kịp thời của nhóm thanh thiếu niên được cán bộ, chiến sĩ biên phòng ghi nhận, đánh giá cao và coi đây là tấm gương sáng để tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng.