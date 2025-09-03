Chiến sĩ Cảnh sát cơ động nhặt được ví tiền, trả lại người đánh rơi 03/09/2025 16:21

(PLO)- Trên đường tuần tra, 1 chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Cần Thơ nhặt được chiếc ví trong có 40 triệu đồng cùng giấy tờ, anh nhanh chóng trả lại cho người đánh rơi.

Rạng sáng 2-9, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, binh nhì Tăng Minh Phú, chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ đã nhặt được một chiếc ví.

Bên trong ví có 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Huỳnh Khánh Huy (25 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ).

Ngay sau đó, chiến sĩ Phú đã báo cáo Chỉ huy Đội và lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, phối hợp cùng Công an phường Hưng Phú tiến hành xác minh, liên hệ và bàn giao toàn bộ tài sản cho người bị mất.

Thư cảm ơn của anh Huỳnh Khánh Huy

Binh nhì Tăng Minh Phú (bên phải) chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động trao trả tài sản cho anh Huỳnh Khánh Huy

Anh Huy xúc động viết thư cảm ơn gửi Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát cơ động và đặc biệt là chiến sĩ Tăng Minh Phú. Trong thư, anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, khẳng định niềm tin ngày càng vững chắc vào lực lượng Công an nhân dân.