Người dưới 18 tuổi có được làm việc tại quán karaoke? 16/12/2025 13:57

(PLO)- Bộ luật Lao động 2019 cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn...

Như PLO đã đưa tin, ngày 13-12, Công an phường Bình Cơ, TP.HCM cho biết đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke phát hiện một số vi phạm như vi phạm về bảo vệ trẻ em, vi phạm về luật lao động, vi phạm luật kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 11-12, lực lượng công an phường Bình Cơ kiểm tra Karaoke BTH, thì phát hiện mặc dù bên ngoài đóng cửa tắt đèn nhưng bên trong cơ sở này vẫn hoạt động. Cơ sở này có 37 nhân viên không có hợp đồng lao động hợp pháp, trong đó có 21 nhân viên chưa đủ 18 tuổi.

Từ đây, nhiều bạn đọc thắc mắc rằng pháp luật lao động quy định ra sao về việc sử dụng lao động chưa đủ 18 tuổi, và các vấn đề liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, hợp đồng lao động...

Công an phường Bình Cơ kiểm tra đột xuất quán karaoke phát hiện một số sai phạm.

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Điều 3 Nghị định 54/2019 quy định về nguyên tắc kinh doanh dịch vụ karaoke như sau: doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ karaoke sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Không lợi dụng hoạt động kinh doanh làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Luật Trẻ em 2016 quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi. Trẻ em là một trong các đối tượng lao động đặc biệt, được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện...

Bộ luật Lao động 2019 (điểm d khoản 2 Điều 147) cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thuê lao động dưới 18 tuổi làm việc sẽ bị xử phạt theo khoản 3 Điều 29 Nghị định 12/2022 (phạt tiền 50-75 triệu đồng). Đây là mức xử phạt hành chính đối với cá nhân kinh doanh có vi phạm. Còn mức phạt đối với tổ chức là gấp đôi (khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022).

Lưu ý: Mức phạt áp dụng cho cơ sở karaoke này sẽ phụ thuộc vào cơ sở này được đăng ký là cá nhân (hộ kinh doanh cá thể) hay tổ chức (doanh nghiệp, công ty).