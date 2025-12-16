Vụ hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền A80: Sinh viên cần làm gì để nhận phần còn lại? 16/12/2025 12:00

(PLO)- Theo luật sư, trong vụ "ăn chặn" tiền A80, những sinh viên có thể được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời có thể yêu cầu những người gây thiệt hại hoàn trả lại số tiền đáng lẽ ra họ được nhận.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Long (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) và hai người khác về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, những người này đã "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên.

Nhiều bạn đọc thắc mắc: Làm thế nào để các bạn sinh viên có thể lấy lại được số tiền đã bị "ăn chặn"?...

Bị can Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Trao đổi với PLO, luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Trong vụ việc xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, người được phân công thực hiện chi trả khoản tiền bồi dưỡng cho những sinh viên tham gia sự kiện A80 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, gây thiệt hại về tài sản đối với cá nhân.

Cụ thể là họ đã lợi dụng chức vụ, công việc được giao để "ăn bớt" số tiền bồi dưỡng mà những sinh viên đáng ra được nhận.

Hành vi này xâm phạm đến khách thể là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Hành vi có này dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 BLHS và thuộc nhóm các tội phạm về chức vụ mà cụ thể là nhóm các tội phạm tham nhũng.

Điều luật này quy định người nào có hành vi vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Khung hình phạt cao nhất đối với tội danh này đến 15 năm tù nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỉ đồng trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của các bị can hoàn thành kể từ thời điểm phải chi trả cho những sinh viên này, nhưng những cá nhân đã không chi trả hoặc chi trả không đủ nhưng lại làm thủ tục quyết toán (tất toán) sổ sách đã hoàn thành việc chi trả (chi đúng, chi đủ).

Trong vụ việc này, những sinh viên có thể được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bởi khách thể bị xâm phạm chính là tính đúng đắn của pháp luật, còn thiệt hại của các sinh viên là do những người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện không đúng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các sinh viên cần cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ số tiền bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu những người gây thiệt hại phải có trách nhiệm hoàn trả. Việc hoàn trả sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng xác định.