Trúng đấu giá lô đất ảo, 18 năm đi đòi quyền lợi trong vô vọng 16/12/2025 10:55

(PLO)- 18 năm sau ngày trúng đấu giá, người mua đất ở Quảng Ngãi vẫn chưa đòi được lô đất vì lô đất này không có trên thực tế.

Ngày 15-12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, một số người dân xã Bình Sơn kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, giải quyết việc trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn không thể xác định được vị trí thửa đất trên thực địa.

Trúng đấu giá lô đất ảo

Ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn) phản ánh, năm 2007, ông trúng đấu giá lô đất số 19 khu dân cư Cây Trắc thuộc thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ, nay là xã Bình Sơn.

Ông Cường, con trai ông Dũng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi trúng đấu giá, ông Dũng nộp đủ 183 triệu đồng và được chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồi năm 2008 với đầy đủ thông tin thửa đất theo hồ sơ địa chính.

Tuy nhiên, đến năm 2018, khi có nhu cầu xây dựng nhà ở, ông Dũng phát hiện vị trí thửa đất theo bản đồ không tồn tại trên thực địa. Khu vực được xác định là lô đất ông trúng đấu giá hiện là đất nông nghiệp của một hộ dân khác. Người này đang sử dụng ổn định, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

"Vị trí lô đất trên bản đồ tôi trúng đấu giá, khi đối chiếu thực địa lại thuộc đất nông nghiệp của người khác. Tôi không thể xác định được đất của mình ở đâu, mặc dù đã nhiều lần làm việc với chính quyền xã Bình Nguyên cũ"- ông Dũng bức xúc.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Dũng nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Bình Nguyên, UBND huyện Bình Sơn cũ đề nghị làm rõ, nhưng vụ việc không được giải quyết dứt điểm.

Chính quyền nói không có cơ sở giải quyết

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông Dũng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Bình Sơn. Đến ngày 13-12, UBND xã Bình Sơn mời ông Dũng đến làm việc.

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn nêu ý kiến tại hội nghị.

Buổi làm việc do bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, chủ trì cùng đại diện các phòng ban liên quan. Đại diện Phòng Kinh tế xã Bình Sơn xác nhận qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, khu dân cư Cây Trắc thôn Nam Bình 2 không tồn tại lô đất số 19 như trong giấy chứng nhận. Chính quyền địa phương cho rằng "chưa có cơ sở tham mưu hướng giải quyết theo quy định".

Kết luận buổi làm việc, UBND xã Bình Sơn cho rằng mặc dù ông Đặng Huy Dũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng do lô đất không có trên thực địa nên xã "không đủ căn cứ để xem xét, giải quyết".

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Dũng) cho biết gia đình ông đã nhiều năm liên tục gửi đơn kiến nghị nhưng đều bị từ chối giải quyết với nhiều lý do khác nhau. Gia đình ông Dũng đề nghị chính quyền các cấp sớm có phương án xử lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người trúng đấu giá đất.