Xét xử trực tuyến 2 bị cáo trong vụ án ma túy 16/12/2025 16:07

Ngày 16-12, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quang Vũ 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Đức 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa được mở theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Hội trường xét xử TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, do có nhu cầu sử dụng ma túy, thông qua mối quan hệ xã hội, ngày 14-6, Đức (đang có hai tiền án về tội phạm ma túy) đã liên hệ với Vũ để đặt mua ma túy.

Sau khi Đức chuyển khoản số tiền 3,5 triệu đồng cho Vũ, Vũ đã đem ma túy đến cất giấu tại gốc cây xoài đầu ngõ đường La Sơn Phu Tử, phường Bắc Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh và báo tin cho Đức biết.

Hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 15-6, khi Đức đến địa chỉ cất giấu ma túy để lấy hàng thì bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang.

Biết sự việc đã bị phát hiện, ngày 20-6, Vũ đã tự nguyện đến tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú về hành vi của mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Đại diện VKS đã xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án, đồng thời phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi...

Sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.