Kiểm tra đột xuất quán karaoke ở Cần Thơ, phát hiện 12 người dương tính ma tuý 09/12/2025 15:32

Ngày 9-12, Công an TP Cần Thơ cho biết đang mở rộng điều tra vụ phát hiện nhiều thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán Karaoke Chí Tài (phường Vĩnh Châu) trong đợt kiểm tra đột xuất thực hiện theo các kế hoạch phòng chống ma tuý của Bộ Công an và Công an TP Cần Thơ.

Theo đó, lúc 23 giờ 50 phút ngày 8-12, Công an phường Vĩnh Châu đột kích kiểm tra quán và phát hiện tại phòng VIP 6 có 13 người, trong đó 1 phụ nữ ném xuống nền 2 túi zip chứa tinh thể trắng và 6 viên nén (khai là ma tuý). Kiểm tra nhanh phát hiện 7 người dương tính với chất ma tuý.

Nhóm 13 người trong phòng vip 6 quán karaoke, trong đó 7 người dương tính với ma tuý.

Các tang vật nghi là ma tuý.

Tại phòng VIP 13, công an phát hiện 5 người cùng nhiều dụng cụ và chất bột trắng nghi ma tuý. Kiểm tra nhanh, tất cả người đều dương tính. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu thêm 2 túi zip chứa tinh thể trắng và 1 viên nén.

5 người dương tính với ma tuý trong phòng số 13.

Công an phường đã lập biên bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Công an TP Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh tội phạm ma tuý, nhất là trong bối cảnh tình hình vi phạm dự báo diễn biến phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, quyết tâm đạt mục tiêu 20% xã phường không ma tuý trong năm 2025.