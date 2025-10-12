Công an TP Cần Thơ kiểm tra 3 cơ sở giải trí, phát hiện 16 người dương tính ma túy 12/10/2025 18:55

Rạng sáng 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn, phát hiện nhiều người dương tính ma túy, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lúc 0 giờ 15 cùng ngày, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các phường tiến hành kiểm tra đột xuất ba cơ sở kinh doanh bar, quán bia, karaoke.

Hiện công an đang phân loại nhiều người để xử lý theo quy định pháp luật.

Số người dương tính ma túy bị phát hiện.

3 địa điểm bị kiểm tra gồm: Công ty TNHH MTV INU (đường Trần Phú, phường Cái Khế, kinh doanh quán bar); Công ty CP TM-DV IVY (quán Cáo & Cừu Beer Club, đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế); và Karaoke Hollywood, Boss Beer (tầng 9, tòa nhà Ánh Quang Plaza, đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng ghi nhận có 335 khách và nhân viên đang hoạt động. Các cơ sở này vi phạm nhiều lỗi như: chưa xuất trình bản chính giấy phép kinh doanh, tổ chức hoạt động ngoài khung thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ, chưa xuất trình hợp đồng lao động của nhân viên, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, cho khách sử dụng shisha và bóng cười.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 16 người dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ nhiều tang vật như bình khí cười, dụng cụ shisha, rượu ngoại.

Riêng tại Boss Beer, công an thu giữ thêm một túi ni-lon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 2 dao bấm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiến hành sàng lọc, làm việc với các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.