Công an TP.HCM khởi tố 247 người liên quan 3 quán bar tổ chức 'bay lắc' 23/07/2025 16:35

(PLO)- Sau khi triệt phá 3 quán bar hoạt động phức tạp về ma túy, Công an TP.HCM đã khởi tố 247 bị can liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 23-7, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 247 người liên quan đến đường dây ma túy hoạt động tại ba quán bar trên địa bàn, đồng thời thu giữ hơn 1,5 kg ma túy các loại.

Trước đó, rạng sáng 6-7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất ba cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, gồm: bar F5 Club (phường Đông Hòa), bar Six T Club (phường An Phú) và bar TGT Disco Club (phường Vũng Tàu).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 191 người dương tính với ma túy, thu giữ 100 gram ma túy tổng hợp và 57 bình khí cười.

Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với 247 người liên quan đến đường dây ma túy hoạt động tại ba quán bar trên địa bàn. Ảnh: CATP

Điều tra mở rộng, công an xác định bar F5 và Six T Club do một nhóm người góp vốn điều hành, trong đó có Bùi Phan Minh Toàn. Nhóm này cho phép các đối tượng bên ngoài công khai bán ma túy trong quán để thu hút khách, đồng thời tổ chức bảo kê hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Ai sử dụng ma túy mang từ nơi khác đến sẽ bị mời ra khỏi quán.

Nhóm này còn giới thiệu hai đường dây cung cấp ma túy do Võ Hoàng Anh và Nguyễn Thành Mến cầm đầu.

Trong khi đó, chủ bar TGT Disco là Nguyễn Trường Giang được xác định không cho nhân viên cung cấp ma túy, nhưng vẫn dung túng để khách sử dụng trong quán.

Công an sàng lọc, xác định vai trò của những người liên quan. Ảnh: CATP

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những “đầu trên” cung cấp ma túy và những người đã đến các quán bar sử dụng trái phép chất ma túy, theo phương châm “không đánh khúc giữa”.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá đây là chiến công đặc biệt trong thời điểm TP.HCM vừa chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp. Thời gian tới, công an thành phố sẽ tiếp tục tổng rà soát các điểm, tụ điểm nghi vấn để kịp thời triệt phá, đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi cộng đồng.