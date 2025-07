Công an TP.HCM ‘đột kích’ 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú và Vũng Tàu 08/07/2025 22:47

Ngày 8-7, Công an TP.HCM cho biết đang sàng lọc, xử lý 186 người dương tính với ma túy được phát hiện tại 3 quán bar trên địa bàn.

Cảnh Công an TP.HCM ập vào ba quán bar trên địa bàn để kiểm tra. Video: Công an TP.HCM

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về việc rà soát, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, không để các đối tượng có điều kiện gia tăng hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn đầu sau sáp nhập địa bàn hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ba tổ công tác gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt kiểm tra 3 quán bar trên địa bàn TP.HCM.

Hàng trăm trinh sát chia thành ba tổ ập vào 3 quán bar. Ảnh: CA

Cụ thể, các địa điểm gồm: quán bar F5 Club (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ - nay là phường Đông Hòa), quán Six T Club (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ - nay là phường An Phú) và quán bar TGT Disco Club (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - nay là phường Vũng Tàu).

Công an phát hiện nhiều "dân chơi" dương tính với ma túy. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy; thu giữ hơn 100 gram ma túy tổng hợp các loại, 57 bình khí cười cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cả 3 quán bar nêu trên.

Công an phát hiện ma túy tại các quán bar. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các chủ cơ sở, nhân viên và 186 người dương tính với ma túy. Đồng thời sẽ truy xét toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy, xử lý triệt để từ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cho đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM hiện đang sàng lọc, lấy lời khai những người liên quan. Ảnh: CA

Đây là bước đi mạnh mẽ trong nỗ lực lập lại trật tự an ninh đô thị và ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

Hiện toàn bộ những người liên quan đã được đưa về trụ sở Công an TP.HCM để phân loại, điều tra mở rộng, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.