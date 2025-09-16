Công an đột kích quán bar Monaco, tạm giữ nhiều nghi phạm liên quan ma túy 16/09/2025 11:09

Ngày 16-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với: Vũ Trần Thiện Khoa (20 tuổi), Tạ Văn Trường (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), để điều tra làm rõ các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Công an đột kích quán bar Monaco, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy. Ảnh: S.Đ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Nguyễn Văn Lâm có dấu hiệu mua bán ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, đêm 12-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắt quả tang Lâm khi người này đang giao ma túy cho khách tại quán Bar Monaco.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, công an thu giữ 37 gói ma túy Ketamine và 74 viên ma túy MDMA.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với nhiều lực lượng, tiến hành kiểm tra quán Bar Monaco, bắt quả tang Khoa, Trường và Sơn đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhiều loại ma túy được phát hiện tại nơi ở của Lâm. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, công an thu giữ một gói nilon bên trong có chứa ma túy MDMA, nhiều cục ma túy Ketamine cùng các tang vật có liên quan. Kết quả test nhanh, ba nghi phạm trên đều dương tính với chất ma túy.

Công an cũng tiến hành test nhanh ma túy đối với tất cả các khách và nhân viên tại quán bar Monaco. Kết quả có bảy người (gồm một nhân viên của quán) dương tính với ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm, Vũ Trần Thiện Khoa, Tạ Văn Trường và Nguyễn Văn Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.