Trộm xe máy điện rồi bán lấy tiền mua ma tuý 27/11/2025 11:26

(PLO)- Cơ quan công an chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để bắt giữ nhóm trộm xe máy điện này.

Ngày 27-11, Công an xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã tạm giữ ba người liên quan trong vụ trộm xe máy điện của người dân.

Theo đó, ngày 23-11, Công an xã Tân Gianh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Gia H (xã Tân Gianh) về việc bị mất trộm tài sản là một chiếc xe máy điện.

Công an nhanh chóng làm rõ vụ việc chỉ sau một giờ tiếp nhận tin báo.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Tân Gianh đã tiến hành xác minh ban đầu, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chỉ trong một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ, xác định Phạm Đức Anh (18 tuổi, xã Tân Gianh), Hoàng Văn Đạt (18 tuổi, xã Tân Gianh), Cao Văn Thương (22 tuổi, xã Tuyên Hóa) là nhóm người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh Huy.

Đồng thời làm rõ sau khi chiếm đoạt được tài sản và đem bán, nhóm này tiếp tục có hành vi mua và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.