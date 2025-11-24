Không 'chiều' khách, nữ nhân viên quán karaoke bị xích chân, đánh đập 24/11/2025 20:42

(PLO)- Nữ nhân viên quán karaoke ở Đắk Lắk bị xích chân, đánh đập vì không “chiều” khách trong phòng hát.

Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố nhóm bị can để điều tra tội bắt giữ người trái pháp luật.

Nhóm bị can tại công an. Ảnh: S.Đ

Nhóm bị can gồm Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi), Phạm Trường Vũ (20 tuổi) và Y Bi Mlô (32 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk).

Theo công an, đây là nhóm chuyên chăn dắt, tra tấn các nữ nhân viên tại các quán karaoke.

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 6, chị D (25 tuổi, ngụ xã Ea Rốk, Đắk Lắk), xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình chị D rót bia, bấm bài cho khách tại các quán nhậu, quán karaoke, Nguyễn Thanh Hải ép chị này và các nhân viên khác phải cho khách sờ soạng, đụng chạm vào cơ thể.

Dù chị D và các nhân viên làm chung phản ứng nhưng đều bị Hải chửi bới. Khi hết buổi tiếp khách, Hải không cho nhân viên về phòng trọ mà đưa về nhà trọ của Hải để đánh đập, chửi bới và đe dọa.

Tối 15-10, sau khi điện thoại cho chị D nhưng không được, Hải cùng Vũ và Y Bi đi tìm. Khi gặp chị D, Vũ đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, đánh đập rồi kéo chị D lên ô tô đưa về nhà trọ. Tại đây, Hải tiếp tục đánh đập, dùng xích sắt xích chân chị D lại để hành hạ.

Sau khi được nhóm này thả về, chị D đã đến công an trình báo.