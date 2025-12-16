Chiêu lừa đi lao động Hàn Quốc của cô dâu người Việt 16/12/2025 18:36

(PLO)- Quyên lập công ty với ngành nghề liên quan đến việc tuyển lao động đi Hàn Quốc, lừa 50 người với số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

Ngày 16-12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Kim Quyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo này khắc phục cho các bị hại gần 2,5 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thị Kim Quyên (đứng) tại phiên tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến năm 2013, Quyên có hai lần kết hôn và ly hôn với chồng người Hàn Quốc; có quốc tịch Hàn Quốc.

Khi về Việt Nam, nắm được nhu cầu của người dân muốn xuất khẩu lao động sang Hàn tăng cao, Quyên thành lập Công ty TNHH Giáo dục JINJU (Công ty JINJU), được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 2023.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Dịch vụ hỗ trợ giáo dục như: hoạt động các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; đại lý du lịch; điều hành tour du lịch; dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Các ngành nghề của công ty Quyên chưa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) cấp phép hoạt động. Quyên đã chỉ đạo nhân viên công ty làm poster, làm thông báo đăng các thông tin tư vấn du học, du lịch, xuất khẩu lao động Hàn Quốc; thông tin tuyển dụng tuyển lao động thời vụ làm việc tại Hàn… trên các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để khách hàng biết và tìm đến…

Khi tư vấn cho những người có nhu cầu sang Hàn lao động, Quyên đưa ra nhiều thông tin gian dối như đã ký kết hợp đồng hoặc có liên hệ với các chủ sử dụng lao động tại Hàn; đã đưa nhiều người Việt Nam sang Hàn lao động; làm thủ tục nhanh, chi phí không cao; hiện tại chỉ còn vài chỉ tiêu nếu không đặt cọc sẽ chuyển chỉ tiêu này cho người khác; cam kết sẽ hoàn lại tiền nếu không thực hiện được, để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng.

Sau đó, tùy theo từng trường hợp theo diện đăng ký kết hôn; bảo lãnh người thân; hợp đồng du lịch dài hạn; lao động thời vụ…

Quyên thu tiền cọc chi phí thực hiện hồ sơ với giá dao động thấp nhất là 10 triệu đồng và cao nhất là 306 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết, từ tháng 12-2023 đến tháng 3-2024, Quyên đã ký kết hợp đồng (hoặc thống nhất thỏa thuận hợp đồng miệng) với 50 khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.