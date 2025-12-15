Gây án mạng từ chuyện xua đuổi không cho uống rượu 15/12/2025 12:19

(PLO)- Gây án mạng từ chuyện không cho uống rượu chung, bị cáo lãnh 16 năm tù và phải bồi thường, cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại hơn 1,88 tỉ.

Ngày 15-12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng với bốn bị cáo, xuất phát từ mâu thuẫn khi một bị cáo xua đuổi bị hại không cho uống rượu cùng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 15-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh 16 năm tù về tội giết người; Lâm Phước Đạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Võ Văn Bình 3 năm 6 tháng tù và Dương Minh Khoa 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, tòa cũng tuyên đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mạnh do bị cáo Đạt đã rút yêu cầu khởi tố.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Mạnh bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại và cấp dưỡng nuôi ba con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi, tổng cộng hơn 1,88 tỉ.

Video Tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, các bị cáo và bị hại là bạn bè, quen biết với nhau, không mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 8-12-2024, Đạt cùng nhóm bạn đến uống rượu tại nhà một người trong nhóm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Bình vào nhậu cùng.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, do một người trong nhóm điện thoại rủ nhậu nên CTD cùng với Trà Tranh Đa Rích chạy xe máy đến để uống rượu cùng.

Khi D và Rích đến, Bình nói chuyện lớn tiếng với D: “ai cho mày lại đây, biến, tao không cho mày uống rượu ở đây”. D nói: “em đâu có làm gì đâu hia, em lại đây chơi xíu rồi về". Bình tiếp tục dùng lời nói xua đuổi D về.

Do bị Bình đuổi về nên D tức giận lấy dao từ trong người ra cầm trên tay thì được mọi người can ngăn. Bình đứng dậy nói với D: “mày đợi tao chút, tao đi lấy đồ”. Bình đi bộ vào trong hẻm. D tiếp tục đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn.

Cùng lúc này, Mạnh và vợ từ trong hẻm đi ra. Mạnh hỏi D: “mày làm gì vậy, anh hai (Bình) tao mà”. Đạt nói “nó có làm gì đâu, nói chuyện thôi mà". Mạnh nhào vô định đánh Đạt, Đạt lấy cây dao của D ra cầm trên tay thì được mọi người can ngăn nên Đạt đưa dao lại cho D.

Do sợ có đánh nhau nên Rích lấy xe máy chở D và Đạt chạy trên đường Tôn Đức Thắng về hướng chùa Đất Sét. Mạnh cầm hai cục gạch, Bình cầm một cục gạch chạy đuổi theo…

Khi đuổi kịp xe máy của Rích, Mạnh cầm cục gạch đập trúng đầu của Đạt. Đạt sờ lên đầu thấy bị chảy máu nên kêu Rích quay đầu xe lại, cầm dao chạy đến chỗ Mạnh, sau đó gây thương tích cho Mạnh.

D xuống xe lấy tay giữ vai Mạnh để ngăn việc Mạnh đánh Đạt thì bị Mạnh dùng dao đâm trúng vào hông, lưng và bị đạp vào người…

Vợ Mạnh chạy đến nhà Khoa nói việc Mạnh bị người khác rượt đâm. Khoa ra cửa thấy có người đang cầm dao đuổi theo Mạnh, cùng nhiều người đang la hét, chạy trên đường nên quay vào nhà lấy dao ra, thấy Rích là người quen nên không chém mà cầm dao cùng nhiều người chạy qua lại trên đường.

D sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Mạnh được Khoa và em trai chở đến bệnh viện cấp cứu, điều trị thương tích đến ngày 16-12-2024 thì xuất viện…