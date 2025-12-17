TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Houaphanh, Lào 17/12/2025 20:06

(PLO)- Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Houaphanh (Lào), lãnh đạo TP.HCM đã thông tin về định hướng phát triển TP.HCM, khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với địa phương bạn.

Chiều 17-12, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi làm việc với do ông Bounvixay Kongpaly, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh (Lào) cùng đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Houaphanh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chúc mừng những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Houaphanh thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông tin tưởng rằng chuyến thăm TP.HCM lần này của đoàn công tác sẽ góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, trong đó có TP.HCM và tỉnh Houaphanh.

Dịp này, ông Nguyễn Lộc Hà đã thông tin đến Đoàn công tác một số nội dung khái quát về TP.HCM mới, tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026.

Trong đó, TP.HCM xác định chủ đề năm 2026 là “Khai thông thể chế - giải phóng nguồn lực - đột phá hạ tầng - nâng cao hiệu quả phục vụ - tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP”.

Theo đó, TP.HCM xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như khơi thông các nguồn lực và đổi mới mô hình quản trị; triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng.

Cùng với đó là cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ; phát huy giá trị văn hóa - con người; đổi mới giáo dục; triển khai đồng bộ mô hình chăm sóc sức khỏe và tăng cường an sinh xã hội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Việt Nam, trong đó có TP.HCM, luôn nhận thức sâu sắc, coi trọng hàng đầu và đặt ưu tiên cao nhất cho “quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt - Lào”.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẵn sàng chia sẻ, cung cấp kinh nghiệm, tri thức, lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội đến tỉnh Houaphanh.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thu hút đầu tư, quản lý thu chi ngân sách và phát triển kinh tế địa phương, xúc tiến, quản lý du lịch, phát triển nông nghiệp, công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế.

Ông Bounvixay Kongpaly, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh (giữa), tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Bounvixay Kongpaly, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh, cảm ơn sự tiếp đón đón tiếp và quan tâm của lãnh đạo TP.HCM.

Ông khẳng định tỉnh Houaphanh xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với TP.HCM, đồng thời tiến hành rà soát, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung đã được hai bên thống nhất.

Ông Bounvixay Kongpaly cũng thông tin về tiềm năng phát triển của tỉnh Houaphanh và bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Houaphanh – TP.HCM tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, thiết thực.