Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bà con, kiểm tra việc khắc phục bão số 13 tại Gia Lai 13/11/2025 11:12

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bà con, chia sẻ, động viên người dân, doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và kiểm tra thực tế công tác khắc phục bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

Ngày 13-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục bão số 13 tại Gia Lai.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng bão số 13 tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông); vùng định cư bị ảnh hưởng triều cường và khu vực tái định cư An Quang, xã Đề Gi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thiệt hại tại tại Khu kinh tế Nhơn Hội, gặp gỡ động viên doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất.

Gặp gỡ các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những thiệt hại về tài sản của các đơn vị trong cơn bão số 13 vừa qua và động viên các đơn vị nỗ lực khắc phục, ổn định lại sản xuất, không để xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin, Chính phủ sẽ có các gói ưu đãi cho vay lãi suất thấp, giãn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu có các gói giảm thuế, giảm phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, giúp các đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại xã Đề Gi, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bão số 13 đã vui mừng, chào đón Thủ tướng đến thăm và bày tỏ mong muốn sớm được Nhà nước hỗ trợ thiệt, giúp dân ổn định cuộc cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ mất mát, thiệt hại với người dân do bão số 13 và động viên người dân nỗ lực khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Thủ tướng quan tâm, hỏi thăm "bà con có thiếu ăn, thiếu mắt, thiếu điện, nước... hay không?", và được bà con vui mừng trả lời ổn.

Thủ tướng bày tỏ hoan nghênh bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện tốt công tác di dời trước khi bão đến nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

"Người dân mất nhà thì Nhà nước sẽ hỗ trợ xây nhà, nhà hỏng thì hỗ trợ khắc phục. Đối với những vùng nguy hiểm, bị ảnh hưởng thì sẽ có phương án di dời dân đến nơi an toàn hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại xã Đề Gi.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên... cùng người dân khắc phục nhanh nhất thiệt hại cho người dân; giúp dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.