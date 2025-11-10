Gia Lai: Dân vẫn chờ có điện sau bão số 13 10/11/2025 18:35

(PLO)- Đại diện ngành điện Gia Lai, cho biết đến ngày 11-11 sẽ cơ bản khắc phục xong sự cố mất điện do bão số 13.

Ngày 10-11, trao đổi với PLO, ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, cho biết, tính đến hôm nay, đơn vị sẽ khôi phục cung cấp điện cho gần 90% khách hàng bị mất điện do bão số 13.

“Chúng tôi huy động lực lượng hơn 2.000 người, gần 100 phương tiện cơ giới làm xuyên đêm, đến thời điểm này đã khắc phục gần 90%, là một nỗ lực rất lớn", ông Châu nói.

Dự kiến, đến hết ngày 11-11, về cơ bản sẽ khắc phục xong. Do cơn bão gây thiệt hại quá lớn, nên việc khắc phục việc mất điện có phần chậm trễ, mong khách hàng thông cảm.

Công ty Điện lực Gia Lai, cho biết đã khắc phục, đảm bảo cung cấp điện cho gần 90% khách hàng.

Theo ông Châu, có những nơi cá biệt ở núi cao thì vẫn chưa khắc phục ngay được do quá trình vận chuyển thiết bị gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, ưu tiên tập trung cho các khu vực trọng điểm, đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc, y tế và sinh hoạt của người dân.

Trước đó, ngay sau khi bão số 13 xảy ra, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận có hơn 679.000/976.000 khách hàng, khoảng 69% mất điện. Riêng khu vực phía Đông tỉnh có đến 497.000 khách hàng, chiếm khoảng 98% bị mất điện.

Sau bão số 13, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mất điện 98%.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cập nhật đến sáng 10-11, có gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên đã có điện trở lại sau bão số 13, đạt 84,4% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện còn hơn 258.000 khách hàng tại Gia Lai và Đắk Lắk (chiếm 5,2% tổng số khách hàng toàn EVNCPC.

Đơn vị đang huy động hơn 2.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các Công ty Điện lực và Đội xung kích EVNCPC nỗ lực khắc phục sự cố, sớm đưa điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.