Sắp thông đường sắt đoạn qua Đắk Lắk và Gia Lai 09/11/2025 12:11

Sáng 9-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các công nhân đã hoàn thành việc lắp đặt cống thoát nước và gia cố nền đường ray bị nước lũ cuốn trôi tại Km1136+800 đến Km1136+925, đoạn giữa hai ga Vân Canh - Phước Lãnh, thuộc tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đến 7 giờ cùng ngày, ngành đường sắt cũng đã khôi phục tạm thông tin liên lạc từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) để phục vụ công tác chạy tàu.

Song song đó, các đơn vị đang tiếp tục khắc phục hệ thống thông tin tín hiệu bị hư hại do bão, đồng thời thực hiện cảnh giới phục vụ chạy tàu chở đá ứng cứu, khắc phục cầu tạm tại Km1136+800.

Nền đường sắt bị cuốn trôi với khối lượng đất, đá lớn. Ảnh: V.LONG

Có mặt tại hiện trường, ông Đặng Sỹ Mạnh – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, động viên công nhân thi công và yêu cầu các đơn vị “làm ngày, làm đêm, ba ca bốn kíp” để sớm thông đường trong ngày 9-11.

Đội ngũ nhân viên tích cực khắc phục hậu quả do bão. Ảnh: ĐS

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Sài Gòn cũng cho biết sau khi công ty đã khôi phục tạm thông tín liên lạc từ Tuy Hòa đến Diêu Trì phục vụ việc chạy tàu, công ty tiếp tục khắc phục hệ thống thiết bị thông tin tín hiệu bị hư hại do bão gây ra.

Trước đó, đơn vị cũng đã thi công xong bệ trụ T2, mố tạm phía Nam và vận chuyển các đốt cống thoát nước đến chân công trình. Sau đó tiến hành làm bệ trụ T1, xếp rọ đá mố phía bắc, lắp pale trụ T2, đặt các đốt cống thoát nước.

Lãnh đạo VNR có mặt ở hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết do ảnh hưởng của sự cố, ngành đã điều chỉnh tần suất chạy tàu khách qua khu vực Đắk Lắk và Gia Lai. Hiện chỉ duy trì các đoàn tàu SE1/2 và SE5/6 trên tuyến Bắc – Nam. Khi đến ga Tuy Hòa, hành khách được trung chuyển bằng xe khách đến ga Diêu Trì và ngược lại để tiếp tục hành trình.

Tính đến sáng 9-11, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển hơn 3.500 hành khách của 21 chuyến tàu bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ hành trình.

Ông Đặng Sỹ Mạnh – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (áo xanh thứ 2 tính từ bên phải). Ảnh: N.NHUNG

Trước đó, như PLO.VN đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió lớn tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì, nhiều đoạn đường sắt bị sạt lở, hư hỏng, có nơi nước lũ cuốn trôi nền đường ray, khiến tuyến Bắc – Nam bị gián đoạn tạm thời.