Phác họa 'hình hài' đường sắt đô thị tại Đà Nẵng dài 204 km 24/10/2025 13:05

(PLO)- Theo định hướng, Đà Nẵng sẽ đầu tư và kêu gọi đầu tư hơn 204 km đường sắt đô thị trên toàn địa bàn TP.

Sáng 24-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo về xây dựng hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng định hướng giao thông xanh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho hay, TP đối diện với những áp lực ngày càng tăng về giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường và nhu cầu di chuyển của hành khách, người dân.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng sống, đáp ứng nhu cầu phát triển không gian vùng, Đà Nẵng cần phải có bước đột phá quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông công cộng theo hướng thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Theo ông Nam, kinh nghiệm của các TP lớn trên thế giới cho thấy, ĐSĐT là yếu tố chính quyết định sự phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Qua đó giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải, mở ra không gian mới gắn với các trung tâm thương mại, du lịch và các dịch vụ khác.

Với tầm nhìn dài hạn, ĐSĐT sẽ là trục xương sống của mạng lưới giao thông thông minh kết nối nội đô Đà Nẵng với các đô thị lân cận. Mở rộng liên kết giữa TP Huế, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, hình thành chuỗi đô thị kinh tế và du lịch vùng.

Đà Nẵng sẽ hình thành các tuyến chính như sân bay Đà Nẵng – Hội An – Tam Kỳ, các tuyến ngắn Liên Chiểu – cảng biển, khu vực công nghiệp như Hòa Vang – Khu công nghệ cao…

Các hệ thống này được tích hợp đồng bộ với xe buýt nhanh, xe buýt điện, xe đạp chia sẻ cùng các phương thức giao thông khác. Với nguyên tắc đảm bảo mỗi điểm của đô thị cách Metro không quá 500 m, khu vực ngoại ô cách không quá 2 km. Thời gian chuyển đổi các phương tiện giao thông không quá 5 phút.

“Mục tiêu là xây dựng hệ thống giao thông đa phương thức, thông minh, giảm khí carbon, góp phần hình thành đô thị phát triển bền vững. Đưa Đà Nẵng trở thành TP giao thông xanh, sinh thái”, ông Nam nhấn mạnh.

Định hướng quy hoạch ĐSĐT TP Đà Nẵng. Ảnh: SXD

Ông Nam bày tỏ mong muốn các chuyên gia tập trung đóng góp ý kiến cho Đà Nẵng về ba vấn đề chính:

Thứ nhất, về quy hoạch giao thông và liên vùng. Hệ thống ĐSĐT cần được đặt trên tổng thể quy hoạch chung của giao thông TP. Đảm bảo kết nối đồng bộ với đường sắt quốc gia và các cảng biển, sân bay, trung tâm logistics. Qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Thứ hai, về công nghệ cần phù hợp với địa hình, mật độ dân cư, quy mô đầu tư, khả năng vận hành và bảo trì lâu dài. Đà Nẵng cần mô hình công nghệ hiện đại, an toàn, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, có khả năng nội địa hóa hoặc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, Đà Nẵng mong muốn các TP như Hà Nội, TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tổ chức, đầu tư và vận hành. Nhất là chia sẻ về mô hình đầu tư phù hợp, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và vận hành hiệu quả.

Phát triển hơn 204 km đường sắt đô thị

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lương Thạch Vỹ, định hướng ĐSĐT Đà Nẵng có hai tuyến MRT (tàu điện cao tốc), 11 tuyến LRT (đường sắt nhẹ), ba tuyến LRT du lịch. Tổng chiều dài tất cả các tuyến này là hơn 204 km.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lương Thạch Vỹ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo kế hoạch, có hai tuyến sẽ được đầu tư trước năm 2030 là tuyến MRT Đại học Việt Hàn – ga Đà Nẵng hiện tại và tuyến LRT sân bay Đà Nẵng – biển Mỹ Khê.

Đà Nẵng cũng ưu tiên nghiên cứu hai dự án là tuyến kết nối sân bay Đà Nẵng – Hội An – Tam Kỳ - Chu Lai, tuyến nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm.

Dự kiến ba nguồn lực đầu tư gồm: Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn từ các nhà đầu tư và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).