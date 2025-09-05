Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 05/09/2025 10:51

(PLO)- Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hoà Lạc có tổng chiều dài 39,6 km, toàn tuyến bố trí 20 nhà ga gồm sáu ga ngầm, ba ga trên cao và 11 ga mặt đất.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Quyết định 4602 phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, tỉ lệ 1/500.

Theo quyết định, phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2025 và được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định. Tuyến đường sắt đô thị số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 39,6 km.

Dự án còn có hai nhánh kết nối vào Depot số 1 (xã Sơn Đồng, xã Dương Hòa) và Depot số 2 (xã Hòa Lạc) với tổng chiều dài khoảng 4,8 km.

Sơ đồ tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hoà Lạc của Hà Nội.

Toàn tuyến bố trí 20 nhà ga gồm sáu ga ngầm, ba ga trên cao và 11 ga mặt đất, chủ yếu nằm dọc trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Nhiều ga sẽ kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác (số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2), tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Theo thiết kế, đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng; đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, men theo đại lộ Thăng Long đến Hòa Lạc.

Hai khu Depot chính của dự án gồm Depot 1 rộng 32 ha phục vụ tuyến số 5 và tuyến số 8, đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện; Depot 2 rộng 10,4 ha nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì công bố quy hoạch, cắm mốc giới. UBND các phường, xã liên quan quản lý đất đai, mốc giới theo quy hoạch.