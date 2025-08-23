Hà Nội miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị trong 4 ngày trong Lễ 2-9 23/08/2025 09:23

(PLO)- UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, trong dịp Lễ 2-9.

Theo đó, người dân và du khách sẽ được đi miễn phí xe buýt và tàu điện từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9-2025.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, các đơn vị vận tải buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai phương án phục vụ, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các đơn vị phải theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời tăng tần suất, chuyến lượt khi nhu cầu đi lại tăng cao; đồng thời kiểm soát chặt chẽ số lượng vé miễn phí để thanh quyết toán kinh phí trợ giá đúng quy định.

Sở Tài chính được giao tham mưu nguồn kinh phí, hướng dẫn bố trí và quyết toán trợ giá. Các Sở Văn hóa – Thể thao, Du lịch, Khoa học – Công nghệ cùng UBND phường, xã tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân và du khách về lộ trình, điểm dừng, kết nối vận tải công cộng tới các điểm du lịch, sự kiện trong dịp lễ.

Hà Nội sẽ miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị cho người dân xem diễu binh diễu hành trong 4 ngày từ 30-8 đến hết ngày 2-9 để phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành.

Chính sách này được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông cho Thủ đô.

Cùng với miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị, trước đó Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, bố trí địa điểm trông giữ phương tiện.

Theo đó, các phường, xã phải kiểm tra cơ quan, trường học, khu công cộng để bố trí làm nơi tập kết phương tiện cho người dân. Danh sách bãi đỗ xe sẽ được gửi về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng và Công an TP trước ngày 24-8 để tổng hợp, công bố rộng rãi.

Đối với các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức, một số địa điểm được bố trí cho phương tiện đưa đón lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: Đại học Bách Khoa, vòng xuyến cầu Nhật Tân, đoạn đường 40m từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia, khu đô thị Tây Hồ Tây và lòng đường Xuân Tảo.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề xuất nhiều điểm gửi xe quy mô lớn phục vụ người dân đến tham dự sự kiện, tập trung quanh các tuyến đường sắt đô thị, quốc lộ và các cửa ngõ Thủ đô. Các điểm này gồm:

Khu vực tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội: Đề-pô Nhổn (100 xe khách 45 chỗ), bãi xe Tổng công ty Vận tải Hà Nội (700 ô tô con), khu đất gần ĐH Công nghiệp, các tuyến phố Quan Hoa, Duy Tân, Trần Thái Tông… (500 ô tô con), cùng nhiều trường đại học lớn.

Khu vực tuyến metro Cát Linh – Hà Đông: Bến xe Yên Nghĩa, đề-pô Phú Lương, bãi đất gần Công ty Thuốc lá Thăng Long, các trường đại học dọc trục Nguyễn Trãi – Hà Đông.

Quốc lộ 1: Lòng đường 2,5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ (400 ô tô con), các tuyến Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng… (300 ô tô con), khuôn viên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng.

Phía Bắc cầu Nhật Tân: khu Ngoại Giao đoàn (80 ô tô con).

Phía Bắc cầu Chương Dương: các tuyến Hồng Tiến, Nguyễn Gia Bồng, Hoàng Như Tiếp (gần 600 ô tô con).

Phía Đông cầu Vĩnh Tuy: lòng đường Đàm Quang Trung và khu đất trống lân cận (400 phương tiện, trong đó có 200 xe khách 45 chỗ).

Ngoài ra, UBND các xã, phường tiếp tục khảo sát, bố trí thêm bãi đỗ, đồng thời huy động lực lượng hướng dẫn, bảo đảm an toàn và trật tự.