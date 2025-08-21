Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia diễu binh, diễu hành dịp quốc khánh 2-9 21/08/2025 11:47

(PLO)- Khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc Thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam.

Khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Đây là những nghệ sĩ được lựa chọn từ các nhà hát như: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Trong các nghệ sĩ tham gia có nhiều nghệ sĩ quen mặt với khán giả trên các bộ phim và tác phẩm sân khấu như: Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Công Khanh, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Quỳnh, diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Trương Hoàng, Minh Tít…

Các nghệ sĩ, diễn viên tham gia diễu binh, diễu hành tập luyện cho sự kiện A80. Ảnh: BẠCH LANG.

Diễn viên Chí Nhân – Nhà hát Kịch Hà Nội, một trong những người được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành, cho biết các nghệ sĩ thuộc Khối 54 dân tộc Việt Nam đã bước vào tập luyện tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) từ ngày 15-8. Mỗi ngày, đội hình sẽ tập luyện từ 2 ca, sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 2 giờ đến 5 giờ.

“Với cá nhân tôi, niềm vinh dự và tự hào dường như nhân lên gấp đôi bởi đây là mơ ước của tôi từ bé. Thời bé, khi xem lễ diễu binh, diễu hành trên truyền hình những dịp lễ trọng đại, tôi từng mơ ước mơ được tham gia rồi. Vì thế, những ngày qua tôi vui lắm.

Tôi thấy việc tập luyện có vất vả một chút thì cũng không thấm tháp gì so với các chiến sĩ A80. Dù mới có 5 ngày tập luyện nhưng chúng tôi đã được trải nghiệm những cảm xúc rất tuyệt vời và thấy thêm yêu tổ quốc mình” - diễn viên Chí Nhân bày tỏ.

Diễn viên Chí Nhân, Trương Hoàng và Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng check-in tại địa điểm tập luyện. Ảnh: NVCC.

Như PLO đã thông tin, dự kiến tối nay (21-8), lúc 20 giờ sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.