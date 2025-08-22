NSND Xuân Bắc: Đen Vâu nhắn tin xin được tham gia diễu binh, diễu hành 22/08/2025 20:25

Ngày 22-8, tại họp báo thông tin về Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, NSND Nguyễn Xuân Bắc đã thông tin về đội hình diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng.

Theo đó, 13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Tri thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên, Khối Văn hóa – Thể thao.

NSND Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ tại họp báo.

“Các nghệ sĩ tham gia diễu binh diễu hành với khí thế hừng hực. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm”- NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, tiết lộ.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng bật mí hàng loạt ca sĩ như: Tăng Duy Tân, Hoàng Thùy Linh, Trương Quỳnh Anh, Mono, Lâm Vỹ Dạ… đều mong muốn được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành ngày 2-9 tới.

Rapper Đen Vâu.

Tất cả mọi người đều chung một lòng muốn đóp góp chút nhỏ bé cho ngày lễ trọng đại.

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc cũng cho biết thêm những ngày qua, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đều tham gia tập luyện với tinh thần rất cao. Ai cũng hào hứng với việc tập luyện dù thời tiết Hà Nội những ngày qua hơi thất thường".

“Trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng có rất nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, hoa hậu… Mọi người đều tập luyện trên tình thần vượt nắng thắng mưa, ngã khuỵu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc"- Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc nói và cho hay trong quá trình tập luyện, có những khó khăn nhất định, nhưng với sự lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cộng với tinh thần lên cao của mọi người, việc tập luyện được diễn ra rất suôn sẻ.