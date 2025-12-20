Công an TP Đà Nẵng phải chủ động nhận diện để ‘đi trước’ tội phạm 20/12/2025 09:23

(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an TP Đà Nẵng thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu kéo giảm tối thiểu 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2026.

Công an TP Đà Nẵng ngày 19-12 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Nhiều thành tích, chiến công xuất sắc

Theo báo cáo, năm 2025, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP cơ bản ổn định, không để bị động, bất ngờ. Hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện, hội nghị, lễ hội được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Lao động hạng 3 của Nhà nước Lào tặng Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CA

Công an TP cũng đã thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giảm 32,5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2024, nhất là tội phạm trên không gian mạng.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành tích hợp 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền lên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và dịch vụ công quốc gia.

Nhiều chỉ tiêu công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội đạt và vượt yêu cầu đề ra. Cụ thể như giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm số vụ cháy so với năm 2024, không xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Công an TP.

Ông Ấn đề nghị toàn lực lượng phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phong trào thi đua ba nhất "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Công an TP tiếp tục triển khai “chiến dịch Quang Trung”; huy động tổng lực, thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ dân bị sập đổ, hư hỏng nặng. Qua đó, bảo đảm mọi người dân có nơi ở ổn định, kịp thời đón Tết Nguyên đán, củng cố sâu sắc niềm tin của Nhân dân với lực lượng công an.

Đồng thời, thường xuyên và chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, tài chính, môi trường và tội phạm công nghệ cao. Nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý tội phạm.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tặng Bằng khen cho Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CA

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm lừa đảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Công an TP Đà Nẵng đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Thời gian tới, ông Long đề nghị Công an TP xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công an TP Đà Nẵng phải là đơn vị đi đầu trong thực hiện “Bộ tứ trụ cột” và các quyết sách chiến lược của Trung ương.

Ông Long nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là Công an TP Đà Nẵng phải chủ động nhận diện để “đi trước” tội phạm; kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kéo giảm tối thiểu 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2025. Trong đó, cần tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm lừa đảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy.