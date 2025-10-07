THADS TP.HCM quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 07/10/2025 14:11

(PLO)- Văn phòng THADS TP.HCM sẽ gửi toàn bộ số tiền quyên góp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để kịp thời hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.

Mới đây, Thi hành án dân sự TP.HCM đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Buổi quyên góp có sự tham dự của Ban Lãnh đạo THADS TP.HCM, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Phòng THADS khu vực tại TP.HCM cùng toàn thể công chức, người lao động THADS TP.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề do bão số 10. Ảnh: CẨM TÚ

Tại buổi quyên góp, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa kêu gọi toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề do bão số 10.

"Đây không chỉ là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của công chức ngành THADS trước khó khăn chung của đất nước và góp phần giúp đồng bào vùng bão sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất" - ông Nguyễn Văn Hòa nói.

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động THADS TP.HCM cùng các Phòng THADS khu vực đã chung tay đóng góp ít nhất một ngày lương nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai.

Cán bộ, công chức tại THADS TP.HCM, Phòng THADS khu vực đã quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Ảnh: CẨM TÚ

Kết thúc đợt phát động từ ngày 6-10 đến ngày 7-10, tổng số tiền quyên góp được là hơn 427 triệu đồng.

Văn phòng THADS TP.HCM sẽ gửi toàn bộ số tiền quyên góp và chuyển khoản trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để kịp thời ủng hộ, góp phần cùng cả nước hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.