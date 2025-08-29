EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại 8 tỉnh thành phía Nam sau sáp nhập 29/08/2025 19:05

(PLO)- Trong 8 tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam (trước sắp xếp) và 8 tỉnh thành phía Nam sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đảm bảo điện theo mô hình tổ chức mới

Kể từ ngày 1-7, EVNSPC đã triển khai sáp nhập các công ty điện lực trực thuộc và hoạt động đồng bộ với đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành. Trong quá trình chuyển giao, sáp nhập, EVNSPC luôn ưu tiên đảm bảo điện, cung cấp các dịch vụ về điện liên tục. Thêm vào đó, thời gian qua dù điều kiện thời tiết cực đoan, mưa, gió, lốc xoáy bất thường xảy ra liên tục, song EVNSPC cùng các đơn vị trực thuộc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, vận hành lưới điện an toàn, ổn định theo mô hình mới.

EVNSPC luôn nỗ lực đảm bảo điện tại 8 tỉnh thành phía Nam sau sáp nhập.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVNSPC tháng 8-2025 ước đạt 6,357 tỉ kWh, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm 2024 (tính theo cơ cấu sáp nhập). Luỹ kế 8 tháng đạt 61,203 tỉ kWh, tăng 1,50% so với cùng kỳ 2024.

Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, tổn thất điện năng đều đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ.

Các Công ty Điện lực: An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai cũng phối hợp các Ban Quản lý dự án đường cao tốc, đường vành đai 3 trên địa bàn, di dời lưới điện 110kV đạt tiến độ theo kế hoạch được giao.

Để có được kết quả trên, EVNSPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành lưới điện như thi công hotline, vệ sinh cách điện hotline, kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái….

Các đơn vị điện lực tại 8 tỉnh, thành phố thuộc đại bàn quản lý của EVNSPC cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tích cực tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị còn thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra trên lưới điện để kịp thời phát hiện nguy cơ sự cố và thực hiện biện pháp ngăn chặn; tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây, trạm biến áp 110kV mang tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại.

Bên cạnh đó, EVNSPC yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc kiểm tra, rà soát các khu vực lưới, trạm biến áp đang gần đầy tải, đã đầy tải, quá tải; xây dựng phương án, giải pháp và kế hoạch cụ thể, chi tiết các đường dây, TBA cần phải thực hiện xử lý đầy tải, quá tải trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đồng thời, duy trì hoạt động các tổ điều hành cung cấp điện trong đơn vị và thực hiện báo cáo theo quy định.

Tăng cường ứng dụng AI trong quản lý vận hành

Hiện nay, EVNSPC và các đơn vị trực thuộc đang tập trung triển khai giải pháp đảm bảo điện phục vụ các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, cũng như chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện các tháng cuối năm.

Theo đó, các công ty điện lực tỉnh, thành ưu tiên tiếp tục triển khai các giải pháp, hạn chế tối đa sự cố xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho sản xuất kinh doanh, phục vụ người dân.

EVNSPC tăng cường ứng dụng AI trong quản lý vận hành.

Đơn cử như: Tăng tần suất kiểm tra các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu vực nhiều cây cối, phối hợp người dân và chính quyền địa phương phát hoang cây cao ngoài hành lang có khả năng ngã đổ trong mùa mưa bão; duy trì quản trị chặt chẽ chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy từ cấp đơn vị cơ sở; tăng cường kiểm tra các đường dây mang tải cao, thiết bị vận hành lâu năm để phát hiện, xử lý bất thường; đẩy mạnh ngăn ngừa sự cố sớm, ứng dụng AI phân tích hình ảnh phát hiện nhanh khiếm khuyết đường dây, để chủ động xử lý, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

EVNSPC cũng yêu cầu lãnh đạo đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, phát hiện tồn tại, lập kế hoạch khắc phục; áp dụng cơ chế thưởng phạt trong quản lý vận hành, độ tin cậy cung cấp điện.