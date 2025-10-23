EVNGENCO1 đề xuất đầu tư dự án 'điện xanh' 34.000 tỉ đồng tại Lâm Đồng 23/10/2025 15:25

(PLO)- EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án "điện xanh" gần 1.500MW tại Lâm Đồng, gồm các dự án điện mặt trời nổi và thủy điện tích năng.

Ngày 22-10, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh có tổng công suất gần 1.500 MW tại Lâm Đồng.

Theo đó, cụm dự án năng lượng xanh gồm bốn dự án: Điện mặt trời nổi trên hồ Đại Ninh (96 MW), Hàm Thuận (100 MW, giai đoạn 1), Đa Mi (70 MW, giai đoạn 2) và dự án thủy điện tích năng Đơn Dương (1.200 MW). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với EVNGENCO1 về đề xuất đầu tư cụm dự án.

Các dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch, tận dụng hiệu quả mặt nước các hồ thủy điện. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tăng thu ngân sách và cải thiện hạ tầng vùng dự án.

Đây là hướng đi cụ thể để hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) và chiến lược trung hòa carbon quốc gia mà Việt Nam đã cam kết.

EVNGENCO1 cũng cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề xuất đầu tư và gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét. Tại buổi làm việc, EVNGENCO1 kiến nghị tỉnh hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư, nhất là đền bù, giải phóng mặt bằng và thẩm định hồ sơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh sẽ giao các sở, ngành phối hợp cùng EVNGENCO1 rà soát, hướng dẫn cụ thể các thủ tục, bảo đảm đúng quy định và tạo điều kiện để sớm triển khai dự án.