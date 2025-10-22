Đối thủ mới của xe điện Trung Quốc: GM xác nhận làm dải xe điện giá rẻ 22/10/2025 14:41

Chủ tịch GM Mark Reuss xác nhận họ đang nghiên cứu nhiều mẫu xe điện giá rẻ nhằm mở rộng khả năng cạnh tranh trong phân khúc này.

Tập đoàn General Motors (GM) đang đẩy mạnh phát triển một dải xe điện giá rẻ, tiếp nối thành công của mẫu Chevrolet Bolt mới. Ảnh: GM.

GM hiện đang nghiên cứu pin lithium giàu mangan, hứa hẹn cung cấp phạm vi hoạt động lớn hơn cho các dòng xe tương lai. Chevrolet Bolt 2027 đã ra mắt với pin LFP 65 kWh và bộ sạc 150 kW.

Ông Reuss khẳng định nhiều mẫu xe điện giá rẻ sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm bình dân của hãng.

Chiếc Chevrolet Bolt 2027 được mong đợi từ lâu đã ra mắt vào đầu tháng này, mang theo hàng loạt nâng cấp về mặt cơ khí nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng dễ nhận biết.

Chỉ có thời gian và doanh số mới có thể trả lời liệu mẫu xe mới này có thành công hay không, nhưng GM đang rất tích cực tiếp nối bằng một số mẫu xe điện giá rẻ khác. Rõ ràng, hãng xe Mỹ tin tưởng mạnh mẽ vào sự gia tăng nhu cầu đối với phân khúc xe điện giá phải chăng.

Kế hoạch phát triển tiếp theo của GM

Khi gần đây phát biểu về kế hoạch tương lai của công ty, Chủ tịch GM Mark Reuss cho biết hãng đang có kế hoạch ra mắt một "dòng sản phẩm xe điện mới", nhưng ông vẫn giữ kín nhiều chi tiết quan trọng.

“Những gì ra mắt sau này, dù có tên là Bolt hay không, sẽ là một dòng sản phẩm giá rẻ”, ông Reuss chia sẻ với InsideEVs.

“Và khi tôi nói dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm gia đình, chúng sẽ không bị giới hạn. Chúng sẽ có cùng kích thước và mức giá tương đương", ông nhấn mạnh.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc một số mẫu xe mới sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Bolt, trong khi số khác sẽ là những mẫu xe độc lập, có kích thước và giá tương tự Bolt. Theo ông Reuss, một số mẫu xe điện giá rẻ này sẽ được đưa vào các phân khúc "khoảng trống" (chưa được khai thác) trong ngành.

Ông lưu ý: “Tôi cũng nghĩ rằng có một số khoảng trống về kích thước, đẳng cấp, kiểu dáng – không chỉ mẫu Bolt mà chúng tôi vừa giới thiệu mà còn một số sản phẩm khác, nhằm đáp ứng các sở thích phong cách đa dạng của mọi người”.

Công nghệ pin trên Bolt và tương lai

Chiếc Bolt mới được trang bị bộ pin lithium-ion phosphate (LFP) 65 kWh, cung cấp phạm vi lái xe lên tới 255 dặm (khoảng 410 km) theo chế độ tiêu chuẩn.

Pin mới cũng hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, tăng đáng kể so với mức 50 kW của mẫu cũ. Các mẫu xe điện giá rẻ trong tương lai của GM có thể cũng sẽ được trang bị loại pin LFP tương tự.

Ông Reuss lưu ý rằng những chiếc EV mới của họ sẽ sử dụng công nghệ pin khác biệt so với các mẫu cũ, cho thấy khả năng áp dụng rộng rãi hơn các loại pin LFP như trên Bolt.

GM cũng đang phát triển pin giàu lithium mangan, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Loại pin mới này hứa hẹn cải thiện phạm vi hoạt động và mật độ năng lượng cao hơn đáng kể so với pin LFP.