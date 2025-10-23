An ninh trật tự

Trên đường đi học về bằng xe đạp điện, nữ sinh 12 tuổi bị tai nạn tử vong

(PLO)- Một nữ sinh ở Đắk Lắk đi xe đạp điện, trên đường đi học về thì xảy ra va chạm với xe tải và tử vong.
Ngày 23-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một nữ sinh tử vong.

nữ sinh.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 25 phút, tài xế Nguyễn Anh S (28 tuổi, ngụ Gia Lai), điều khiển ô tô tải 81G-00.107 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai.

Khi di chuyển qua địa bàn xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, xe tải của anh S xảy ra va chạm với xe đạp điện do em NTNA (12 tuổi, học sinh, ngụ xã Krông Búk), điều khiển, đang di chuyển cùng chiều, phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh đi xe đạp điện té xuống đường, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, em A đang trên đường đi học về nhà.

TIẾN THOẠI
