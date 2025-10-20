Nữ sinh 11 tuổi và xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe khách 20/10/2025 16:10

(PLO)- Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 6 cùng chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe khách tại vòng xoay phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Lúc 12 giờ 10 ngày 20-10, tại vòng xoay đường Cách Mạng Tháng 8 giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương thuộc địa bàn phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu.

Vụ tai nạn khiến người chứng kiến thót tim khi một nữ học sinh cùng xe đạp điện bị xe khách cuốn vào gầm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển số 50H-61333 do ông MHP (53 tuổi, ngụ Bình Tân, TP.HCM) cầm lái khi vào vòng xoay đồi Dương, phường La Gi đã va chạm với xe đạp điện do nữ học sinh NTP (11 tuổi), học sinh lớp 6 Trường THCS Bình Tân, phường La Gi điều khiển.

Cú va chạm khiến cả em P và chiếc xe đạp điện bị cuốn xuống gầm xe khách. Rất nhiều người dân địa phương đã tìm cách đưa em học sinh ra ngoài chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cho biết, em P bị gãy chân và không nguy hiểm đến tính mạng.

Rất may vụ tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng em học sinh.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổ CSGT La Gi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường La Gi và Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc trên tuyến đường xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.