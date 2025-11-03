Lâm Đồng: Vận hành hồ chứa, thủy điện phải đảm bảo an toàn cho hạ du 03/11/2025 20:44

(PLO)- Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương trong vận hành hồ chứa, thủy điện nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các đơn vị đang quản lý vận hành, đầu tư xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sở này cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là các hồ đập xung yếu, các thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, chính quyền địa phương các cấp trong công tác thông tin, điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ tránh để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Các đơn vị được giao tổ chức trực ban 24/24; rà soát, triển khai các phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.

Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát công trình; chủ động phòng chống thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; vận hành hồ chứa thuỷ điện đảm bảo an toàn cho hạ du…