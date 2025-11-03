Lâm Đồng trích 10,5 tỉ đồng hỗ trợ các gia đình, địa phương bị thiệt hại do lũ lụt 03/11/2025 11:29

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng trích hơn 10,5 tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương và thăm, động viên, hỗ trợ lực lượng khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương phân bổ kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ năm 2025.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái), trao 1 tỉ đồng hỗ trợ cho phường Hàm Thắng.

Theo đó, ngày 31-10, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi để hỗ trợ các xã, phường bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Thường trực Tỉnh ủy kết luận: Thống nhất chủ trương và giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích 10,5 tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương và thăm, động viên hỗ trợ lực lượng khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Tính đến sáng 3-11, thiệt hại do lũ lụt, thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có gần 4.000 căn nhà bị thiệt hại do ngập lụt, nhiều hoa màu, cây trồng; gia súc, gia cầm; hạ tầng giao thông bị hư hỏng… tổng thiệt hại hơn 87 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh đã có ba người thiệt mạng gồm cô giáo NTHBH tại xã D'Ran tìm được thi thể ngày 28-10; bé gái 4 tuổi NLĐ tại phường Hàm Thắng vào ngày 29-10 và cháu LNBT (13 tuổi) bị thiệt mạng vào đêm 1-11 tại xã Tuy Phong.

Được biết, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và những địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.