Lâm Đồng chuyển nhiều xe Lexus, Mazda, Subaru cho các xã, phường 03/11/2025 09:29

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa điều chuyển 28 ô tô từ cấp tỉnh về cấp xã, trong đó có nhiều xe Lexus, Mazda, Subaru.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định điều chuyển 28 ô tô từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về UBND các xã, phường để quản lý, bố trí sử dụng, phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định của pháp luật.

Mazda CX8. Ảnh minh họa.

Lý do điều chuyển: Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản. UBND các xã, phường được giao tiếp nhận xe ô tô có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; báo cáo kê khai biến động tài sản; chi trả các chi phí có liên quan về việc tiếp nhận tài sản (nếu có).

Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan về tính trung thực, khách quan, chính xác đối với nội dung tham mưu, đề xuất phê duyệt.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh quyết định số lượng xe ô tô của từng sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức quy định; đồng thời, tổng hợp nhu cầu sử dụng xe ô tô của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án bố trí, sắp xếp đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Theo danh sách 28 xe ô tô được giao cho cấp xã đợt này có nhiều “xe sang”, xe ô tô có giá trị cao.

Cụ thể, xe Subaru 5 chỗ, năm đưa vào sử dụng 2022 với giá hơn 1,2 tỉ đồng (giá trị còn lại hơn 855 triệu đồng) được giao cho UBND phường Hàm Thắng; xe Hyundai Santafe 7 chỗ, năm sử dụng 2021 hơn 1,1 tỉ đồng (giá trị còn lại hơn 900 triệu đồng) được giao cho UBND xã Nam Hà Lâm Hà; xe Mazda CX 8 đời 2023 trị giá và giá trị còn lại đều hơn 1 tỉ đồng được giao cho UBND xã Bảo Lâm 2…

Một ôtô công của tỉnh Lâm Đồng.

Xe ô tô có giá trị lúc đưa vào sử dụng cao nhất vào năm 2014 là xe Lexus 49A-02979 có giá hơn 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên giá trị còn lại chỉ còn 161 triệu đồng được giao cho UBND xã Tiến Thành.

Xe ô tô có giá trị còn lại thấp nhất giao trong đợt này được xác định là xe Toyota Corolla, đưa vào sử dụng năm 2012, nguyên giá hơn 800 triệu đồng và giá còn lại chỉ 22 triệu đồng được giao cho UBND xã Nghị Đức.

Quyết định giao chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có xe ô tô điều chuyển và chủ tịch UBND các xã, phường nhận xe thi hành quyết định trên.