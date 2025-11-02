Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai các vị trí tại Quốc lộ 28, Quốc lộ 20 02/11/2025 19:07

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí nguy hiểm trên Quốc lộ 28, Quốc lộ 20.

Ngày 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với Quốc lộ 20 đoạn km262+400 - km262+530, Quốc lộ 28 đoạn km47+252 -km54+000 trên địa bàn tỉnh này.

Vị trí xuất hiện vết nứt trên Quốc lộ 20.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26 đến 30-10, các đợt mưa lớn, kéo dài dẫn đến Quốc lộ 20 đoạn từ km262+400 đến km262+530 (khu vực cầu treo đèo D'Ran) thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt; Quốc lộ 28 đoạn từ km47+252 đến km53+600 thuộc xã Sơn Điển đã xảy ra tình trạng sạt lở, lún nứt kết cấu nền, mặt đường gây ách tắc giao thông, không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra gồm cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; sơ tán các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ; quan trắc, theo dõi, đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt, sạt trượt tại công trình.

Vết nứt trên Quốc lộ 28.

Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Thực hiện xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục tuyến đường mang tính ổn định lâu dài, để đảm bảo an toàn giao thông và tài sản, tính mạng của người dân.

Phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh biết, chỉ đạo.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại các vị trí trên; bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở và phối hợp tổ chức phân luồng giao thông; đảm bảo cho phương tiện lưu thông và thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đoạn tuyến.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý khắc phục tuyến đường mang tính ổn định lâu dài, để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng của người dân.

UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, xã Sơn Diễn phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức sơ tán, cưỡng chế sơ tán trong trường hợp cần thiết, sơ tán ngay các hộ dân tại các khu vực sạt lở nêu trên nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi thông báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực sạt lở, các phường, xã có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn…