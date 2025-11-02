Khám nghiệm hiện trường, truy nguyên nhân vỡ hồ gây thảm kịch ở Lâm Đồng 02/11/2025 12:04

(PLO)- Hồ chứa nước trên núi Tân Lai có diện tích 1.400m2 bị vỡ, góp phần gây ra thảm kịch, trong đó có việc khiến bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm.

Ngày 2-11, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản về khắc phục ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra trong đó có vụ bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm trên địa bàn xã Tuy Phong.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ

Hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Theo đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 1-11, tại thôn 2 Phong Phú, xã Tuy Phong xảy ra trường hợp thiệt mạng do nước cuốn trôi, nguyên nhân do ao cá vỡ bờ nước tại Trang trại Việt.

Lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng 2-11 thì tìm thấy nạn nhân là cháu Lê Nguyễn Bích Th (13 tuổi).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Tuy Phong chỉ đạo Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (Công ty Trang Trại Việt-PV) khẩn trương khắc phục sự cố ao cá bị vỡ bờ.

Thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, tránh nguy cơ tái diễn sự cố. Đồng thời, khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả.

Huy động tối đa nhất có thể về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để kịp thời khắc phục, ứng cứu. Triển khai các giải pháp nhanh nhất tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn. Bố trí lực lượng, hỗ trợ, động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Người dân xã Tuy Phong bị thiệt hại nặng nề tài sản.

Bằng mọi biện pháp để nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, tiếp tục triển khai lực lượng xung kích tổ chức kiểm tra. Rà soát các khu dân cư đang xảy ra ngập lụt để có phương án di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Đảm bảo chỗ ở, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh,... cho người dân bị ảnh hưởng trong thời gian phải di dời. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, khó khăn.

Dòng chảy từ núi Tân Lai xuống khu dân cư phía dưới.

Khám nghiệm hiện trường dẫn đến cái chết của bé gái

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần để kịp thời hỗ trợ địa phương sơ tán, di dời dân cư ở vùng ngập sâu, chia cắt. Tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt. Nếu cần thiết, kiến nghị tạm ngừng khai thác, vận hành để đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.

Phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục, dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các khu vực nước rút, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

Theo báo cáo của xã Tuy Phong, từ trưa 1-11 đến rạng sáng 2-11 tại địa bàn xã có mưa lớn. Lượng nước từ dọc núi Đá Ông đổ xuống kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và nước từ suối Tân Lai đổ xuống làm cho lưu lượng nước dọc các kênh, sông suối đổ về thôn 2 tăng cao.

Địa điểm nơi bé gái 13 tuổi bị nước cuốn trôi mất tích.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước diện tích 1.400 m2 của Công ty Trang Trại Việt đặt tại thôn 1 (do ông Trần Quang Tính ngụ TP.HCM là Giám đốc; được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6-6-2025) bị vỡ chảy xuống khu vực thôn 2 kết hợp với lượng nước từ kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai làm cho nước dâng cao, chảy xiết.

Hậu quả, cháu Lê Nguyễn Bích Thảo bị nước cuốn trôi tử vong và đã tìm thấy thi thể.

Núi Tân Lai nhìn từ khu dân cư.

Hiện nay, một số người dân bức xúc yêu cầu các ngành, các cấp phải xử lý trách nhiệm của Công ty Trang Trại Việt, có phương án xử lý không để tình trạng vỡ hồ xảy ra gây nguy hiểm cho người dân. Đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an xã đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Lê Nguyễn Bích Thảo. Xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Công ty Trang Trại Việt.