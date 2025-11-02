Làm rõ nguyên nhân hồ chứa trên núi bị vỡ gây chết người ở Lâm Đồng 02/11/2025 10:45

(PLO)- Hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng của một doanh nghiệp bị vỡ hay tự xả đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Sáng 2-11, tin từ UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang huy động lực lượng quân đội, công an phối hợp giúp đồng bào bị thiệt hại trong vụ lũ cuốn đêm 1-11 dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống bước đầu.

Nhiều xe máy, tài sản bị cuốn trôi rất xa.

Đối với trường hợp của bé gái 13 tuổi Lê Nguyễn Bích Thảo, nạn nhân bị lũ cuốn đã tìm thấy thi thể vào rạng sáng nay, chính quyền địa phương đã đưa về gia đình để chuẩn bị lo hậu sự.

Đại diện UBND xã Tuy Phong thông tin thêm hiện vẫn đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại hoa màu, gia cầm, gia súc và nhà cửa của người dân. Dự kiến trong sáng nay, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ đến xã Tuy Phong thăm hỏi, động viên gia đình bé gái xấu số và các gia đình gặp nạn đêm qua.

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ đêm 1-11, hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi nằm trên núi Tân Lai bất ngờ vỡ kèm mưa lớn đã đổ một lượng nước khổng lồ về phía hạ du.

Nước lũ cuốn trôi đôi vợ chồng và con gái 13 tuổi và 1 người khác. May mắn ba người được cứu sống riêng bé gái Lê Nguyễn Bích Thảo (13 tuổi) mất tích.

Một trong những hồ chứa có dung tích lớn trên núi.

Trong đêm nước lũ bất ngờ đổ về, hàng chục gia đình chỉ kịp bồng bế nhau rời nhà và đã được chính quyền địa phương tạm thời bố trí tại một số cơ sở trường học để qua đêm.

Trang trại vỡ hồ chứa nằm trên địa bàn xã Phong Phú cũ chuyên nuôi gia súc, gia cầm. Thông tin ban đầu, trang trại này có tổng cộng ba hồ chứa nước và đều là hồ chứa tự đắp, trong đó có một hồ bị vỡ từ đầu tháng 10-2025 vẫn chưa thỏa thuận bồi thường cho người dân bị thiệt hại.

Khu vực hồ chứa trên núi rất cao so với khu dân cư phía dưới.

Người dân địa phương đang nghi ngờ các hồ chứa tự đắp bằng đất ở độ cao nói trên có thể không có giấy phép.

Hình ảnh thấy rõ dòng chảy từ trên núi cao xuống.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành làm rõ các hồ chứa nước trên núi là do bị vỡ hay do tự xả để cứu hồ mà không thông báo cho phía dưới hạ lưu biết để phòng tránh và gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Ngoài cuốn trôi người, nước lũ còn cuốn trôi nhiều hoa màu, gia súc, gia cầm.

Một số hình ảnh thiệt hại sáng nay tại hiện trường: