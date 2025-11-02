Vụ vỡ hồ chứa nước làm chết bé gái ở Lâm Đồng: Trên núi có nhiều hồ chứa 02/11/2025 16:01

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng khẳng định chưa cấp phép cho hồ chứa nước nào của dự án trên núi Tân Lai.

Ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp VKSND khu vực 14-Lâm Đồng, Công an xã Tuy Phong làm việc với gia đình của bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong.

Cơ quan điều tra phối hợp VKSND làm việc với gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác của Công an, VKSND đã leo núi Tân Lai để khám nghiệm hiện trường, đo vẽ xác định diện tích các hồ chứa nước trên núi của Công ty TNHH Thương mại trang trại Việt Phong Phú do ông Trần Quang T (ngụ TP.HCM) làm giám đốc.

Theo không ảnh từ Google Earth, khu trang trại này có độ cao lớn so với khu dân cư bên dưới, có nhiều hồ chứa nước, trong đó có hồ chứa nước có diện tích rất lớn được ngăn dòng giữ nước bằng một đập đất khổng lồ.

Không ảnh từ Google Earth cho thấy trên núi Tân Lai có các hồ chứa nước rất lớn.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Tuy Phong, khoảng 18 giờ ngày 1-11, hồ nước có diện tích 1.400 m2 của Công ty TNHH Thương mại trang trại Việt Phong Phú bị vỡ chảy xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong kết hợp với lượng nước từ kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà, suối Tăng Lai làm cho nước dâng cao, chảy xiết.

Không ảnh cho thấy một đập đất rất lớn ngăn dòng chảy trên núi.

Hậu quả, cháu Lê Nguyễn Bích Thảo (13 tuổi) bị nước cuốn trôi tử vong và đã tìm thấy thi thể.

Do nước chảy từ độ cao quá lớn nên tạo dòng xoáy rất mạnh khiến cả một khu đất trước đây của người dân nay còn toàn đá tảng.

Một khu đất phía dưới sau trận lũ toàn đá tảng.

“Hiện nay, một số người dân bức xúc yêu cầu các ngành, các cấp phải xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại trang trại Việt Phong Phú, có phương án xử lý không để tình trạng vỡ hồ xảy ra gây nguy hiểm cho người dân”- báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo trên, dự án của Công ty TNHH Thương mại trang trại Việt Phong Phú được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng ngày 6-6.

Một hồ chứa trên núi.

Trong khi đó, chiều 2-11, báo cáo với ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Qua rà soát dự án của trang trại Việt hiện tại có khoảng hơn 20 ha mặt nước, có những điểm sâu nhất 5-6 mét. Dung tích trung bình khoảng 900.000m3.

Theo ông Lộc, khối lượng nước đã đổ xuống khá nhiều nhưng lượng nước hiện tại chắc chắn sẽ còn từ các hồ nhỏ.

Dòng chảy từ trên núi xuống xé toạc phía dưới.

“Dự án được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó, trước khi thay đổi, vào tháng 6-2015 cũng không có hạng mục hồ nước. Các hạng mục khác như nhà cửa ao chuồng có nằm trong nội dung cấp phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa. Chứng tỏ chưa có hồ chứa nào tại dự án này được cấp phép”- ông Nguyễn Hà Lộc thông tin.