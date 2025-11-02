Người dân Phan Thiết lại trúng xổ số kiến thiết hàng chục tỉ đồng 02/11/2025 20:26

(PLO)- Chỉ mới bốn ngày trước, người dân khu vực Bình Thuận cũ trúng trọn xổ số kiến thiết, nay họ lại tiếp tục trúng.

Tối 2-11, anh TVH, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vé số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng “đài Đà Lạt” ký hiệu ĐL11K1 mở ngày chủ nhật 2-11, đã cho kết quả người dân Phan Thiết trúng 14 tờ đặc biệt.

Vé số trúng giải đặc biệt.

Theo đó, dãy số trúng giải đặc biệt là 685624. Theo anh H, ngoài ra người dân Phan Thiết cũng trúng một ít giải an ủi (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt) mỗi vé 50 triệu đồng và giải khuyến khích (những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào - trừ hàng trăm ngàn, so với giải đặc biệt) mỗi giải 6 triệu đồng.

Các vé trúng giải an ủi.

“Số người trúng giải an ủi và khuyến khích tập trung ở các xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong"- anh H cho biết.

Chỉ cách nay bốn ngày, hôm 29-10, người dân Bình Thuận cũ đã trúng trọn gói 14 tờ đặc biệt, 126 tờ an ủi, 630 tờ khuyến khích của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Hai vé trúng giải khuyến khích.

Nếu tính từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất tám lần may mắn trúng trọn gói các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Lâm Đồng...