Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng từng được cảnh báo, ai chịu trách nhiệm? 02/11/2025 17:22

(PLO)- Vụ vỡ hồ chứa nước, đổ ập xuống gây thiệt hại đối với người dân ở Lâm Đồng đã được cảnh báo hồi đầu tháng 10-2025.

Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng làm một bé gái 13 tuổi tử vong và cuốn trôi hàng loạt hoa màu, tài sản của người dân đã được cảnh báo từ trước.

Ngày 2-10, nước từ hồ chứa trên núi Tân Lai đã từng đổ xuống thôn 2, xã Tuy Phong gây thiệt hại đối với người dân.

Đúng một tháng trước, ngày 2-10, đã xảy ra sự cố tương tự nhưng không được khắc phục triệt để, dẫn đến hậu quả thảm khốc hơn gấp bội vào đêm 1-11.

Lúc 16 giờ ngày 2-10, do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực tích nước sản xuất của trang trại Việt trên núi Tân Lai đã tràn bờ, đổ ập xuống hạ lưu, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với diện tích sản xuất, cây cối, hoa màu của người dân thôn 2.

Qua kiểm tra ban đầu, xã Tuy Phong xác định nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài làm tăng lượng nước, dẫn đến ao cá của trang trại vỡ bờ, gây xói lở đất, cuốn trôi tài sản.

Nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

Sự cố này ảnh hưởng đến 17 hộ gia đình với tổng diện tích khoảng 4,4 ha hoa màu bị hư hại; trong đó chín hộ chịu thiệt hại nặng, ước tính ban đầu 500-600 triệu đồng.

Lực lượng công an, quân sự địa phương đã kịp thời hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đến sáng 3-10, UBND xã Tuy Phong phối hợp Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra trực tiếp tại trang trại Việt để làm rõ nguyên nhân.

UBND xã Tuy Phong đã trực tiếp lên núi kiểm tra vào ngày 3-10.

UBND xã Tuy Phong đã tham mưu Đảng ủy thăm hỏi, hỗ trợ 17 hộ gia đình bị thiệt hại; đồng thời làm việc với Công ty Trang Trại Việt để "hỗ trợ ban đầu" 40 triệu đồng cho 20 hộ; huy động phương tiện cơ giới khắc phục đường sá bị xói lở.

Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời không giải quyết tận gốc vấn đề an toàn của hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Theo kế hoạch, UBND xã Tuy Phong yêu cầu tiếp tục rà soát thiệt hại, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để bồi thường đối với người dân; đồng thời buộc Công ty Trang Trại Việt cung cấp hồ sơ dự án trước ngày 6-10. Đặc biệt, UBND xã Tuy Phong yêu cầu phải hạ mực nước xuống mức an toàn, rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý sai phạm nếu có…

Thế nhưng, sau một tháng trôi qua, những yêu cầu này dường như chỉ nằm trên giấy. Công ty Trang Trại Việt đã khắc phục gì ngoài hỗ trợ ban đầu ít ỏi đối với các hộ dân? Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, giám sát đến đâu mà để sự cố lặp lại với quy mô khủng khiếp hơn, cướp đi mạng sống con người?

Sự cố tối 2-11 nghiêm trọng hơn rất nhiều lần và vô cùng đau xót dù vụ việc đã được cảnh báo từ hồi đầu tháng 10-2025.

Rõ ràng, vi phạm nghiêm trọng về an toàn hồ chứa của công ty là có thật, nhưng sự thờ ơ, thiếu quyết liệt trong khắc phục, giám sát đã đẩy người dân vào thảm kịch không đáng có. Trách nhiệm không chỉ thuộc về doanh nghiệp mà còn ở chính quyền địa phương, những người đã không hành động kịp thời để ngăn chặn tai họa.

Sự cố này là một lời cảnh tỉnh, để lại nỗi mất mát không thể bù đắp cho gia đình cháu Lê Nguyễn Bích Th và những người dân ở Tuy Phong nên cần truy trách nhiệm để không còn thêm ai phải gánh chịu những thảm kịch tương tự.